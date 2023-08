Calcio, Catania FC vs. Crotone: prolungato orario di apertura metro

L'orario di apertura della metropolitana di Catania è stato prolungato per agevolare gli spostamenti dei tifosi del match contro il Crotone.

Catania FC: manca ormai poco al fischio d’inizio del campionato di serie C. Infatti, domani si svolgerà la prima partita che vedrà confrontarsi il Catania FC contro il Crotone.

Secondo quanto comunicato dall’Ufficio Stampa del Comune di Catania, per agevolare gli spostamenti dei tifosi, la metropolitana resterà aperta oltre l’orario di chiusura. Infatti, l’esercizio sarà prolungato di mezz’ora con ultima partenza metro da Nesima alle ore 23:00 e da Stesicoro alle ore 23:30.

Inoltre, come ogni venerdì, sabato e domenica, sarà possibile utilizzare il servizio sostitutivo “Metro Shuttle”. Questo sarà disponibile dall’orario di chiusura della metropolitana fino alle ore 02:00.

Infine, il Comune di Catania ha reso noto che, per tutta la stagione calcistica 2023/2024, è vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche. In aggiunta, è anche vietata la vendita di bevande in contenitori in vetro, plastica e lattine. I divieti sono validi per tutte le attività ubicate all’interno del perimetro stradale limitrofo allo Stadio “Angelo Massimino”, compreso l’interno dell’impianto sportivo.