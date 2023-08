Catania FC: come vedere le partite dei rossazzuri all’estero

L'inizio di campionato per il Catania è sempre più vicino, tuttavia restano dei dubbi su come i tifosi residenti all'estero possano vedere le partite.

L’inizio del campionato per il Catania si avvicina. Infatti, l’esordio per i ragazzi di Tabbiani è previsto per venerdì 1 settembre alle 19:45 al Massimino contro il Crotone. I diritti delle partite per il campionato di Lega Pro 2023-2024 sono stati acquistati da Sky, ma non è ancora chiaro come i tifosi residenti all’estero possano vedere le partite della squadra rossazzura, in merito a questo è intervenuto sui social l’avvocato catanese Giuseppe Rapisarda, che ha fatto il punto della situazione.

L’avvocato Rapisarda ha sottolineato come la visione della partite su Sky o in streaming su NowTv abbiano una portabilità solo in Italia e dunque se si ha residenza oltre il confine italiano non è possibile vedere le partite. Tuttavia, Rapisarda ha aggiunto:” Per i campionati “minori”, visto il minor appeal per il pubblico “generalista” , di solito è un provider di streaming che compra i diritti degli altri campionati per la trasmissione in specifici stati o per tutto l’estero in generale. Fino al 2021 Eleven sports aveva i diritti per la lega pro anche all’estero, dalla stagione per noi maledetta del fallimento i diritti sono stati acquisiti da 196sport, un provider Americano che li ha rinnovati anche l’anno scorso, ma non ancora quest’anno“.

Dunque al momento Sky e NowTv non sono sufficienti per vedere le partite del Catania all’estero, “Qualcuno consiglia l’utilizzo di una VPN da PC” ha scritto l’avvocato Rapisarda, tuttavia: “Tecnicamente usare le VPN non è consentito, ma siccome è una regolamentazione un po’ “borderline” molti servizi di streaming non ne bloccano l’uso, ma Sky/Now si. Loro hanno una clausola specifica che ne vieta l’uso“. Ad oggi dunque l’unica soluzione è che qualcuno all’estero acquisti i diritti delle partite della Lega Pro o per lo meno del Catania.