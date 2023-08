Catania FC, boom di abbonamenti: superati i 10mila

Catania FC: sarà assalto al "Massimino". Dopo 2 giorni, la campagna abbonamenti ha superato le 10mila sottoscrizioni.

Catania FC: è partita in quinta la campagna abbonamenti 2023/2024 per assistere alle partite in casa della squadra rossazzurra. Nella serata di ieri, infatti, sono stati superati i 10mila titoli d’accesso, per un totale di 10.020 abbonamenti, 10.020 “Figli del VulCano”, com’è stata denominata la campagna di quest’anno.

La Curva Nord è stato il primo settore ad andare in sold out mentre, se si accede a Ticketone, la disponibilità per gli altri settori si divide tra media e alta. Numeri che, dunque, fanno ben sperare e che andranno sicuramente oltre il numero raggiunto. Sarà uno stadio “Massimino gremito, con la voglia di ambire alla promozione in Serie B.

Ecco, di seguito, i settori ancora disponibili per cui è possibile sottoscrivere gli abbonamenti.