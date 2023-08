Grave incidente in Sicilia, camion sbanda sulla SS115: ci sono feriti

Nuovo grave incidente in Sicilia: questa volta un mezzo pesante è andato fuoristrada sulla ss115 facendo registrare dei feriti.

Un nuovo grave incidente si è verificato oggi pomeriggio, 24 agosto 2023, in Sicilia: nello specifico il sinistro si è verificato sulla SS115 Vittoria-Gela, nel territorio tra le province di Caltanissetta e Ragusa. Nell’incidente è rimasto coinvolto un mezzo pesante che ha sbandato andando a scontrarsi contro il guardrail. Il risultato è stata la distruzione del camion e alcuni feriti, dei quali non si conoscono ancora le condizioni di salute. Tuttavia, è noto che per loro è stato previsto il trasferimento all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Sul luogo è stato necessario l’intervento dei soccorsi per prestare aiuto ai feriti. Presenti anche i Carabinieri del nucleo Radiomobile della Compagnia di Vittoria, intervenuti per studiare la dinamica dell’incidente e gestire la situazione. Rimane da chiarire l’eventuale sequestro dei mezzi coinvolti.