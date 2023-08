Catania, affidata realizzazione 12 progetti Piani Urbani Integrati: quali sono

Sono stati aggiudicati i contratti con le ditte affidatarie chiamate a realizzare i dodici progetti definitivi: ecco quali sono.

L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Enrico Trantino, ha compiuto i passi decisivi per realizzare nei tempi previsti le opere dei Piano Urbani Integrati, una misura di rigenerazione urbana la cui attivazione già nella fase originaria del Pnrr è stata affidata ai Comuni.

Un piano di interventi che per la città di Catania significa un investimento di 74 milioni di euro, che il Comune sta portando avanti malgrado nei giorni scorsi il Governo nazionale abbia annunciato di voler dare una diversa copertura finanziaria ai PUI.

Il piano per Catania

Entro la scadenza stabilita del 30 luglio sono stati aggiudicati e già rogati dal segretario generale Rossana Manno che ha coordinato uno specifico gruppo di lavoro interdirezionale, i contratti con le ditte affidatarie chiamate a realizzare i dodici progetti definitivi, che secondo il cronoprogramma, dovranno consegnare i documenti entro il 31 agosto. Atti fondamentali che costituiscono il presupposto per consegnare le opere alle aziende che sono aggiudicati gli appalti integrati con gli esecutivi, messi a bando dal Comune tramite Invitalia, per realizzare le opere del piano progettuale “Sintesi di margini urbani” predisposto come studio di fattibilità dalla Direzione comunale Urbanistica.

Nelle scorse settimane, il sindaco Trantino e il vicesindaco La Greca hanno condotto una consultazione con le rappresentanze associative, suddivisa in una decina di incontri, alcuni dei quali direttamente nei luoghi come nel caso di Librino e San Berillo, per un confronto partecipato sulle concrete scelte progettuali.

Le parole del sindaco

Secondo le previsioni, i cantieri dovrebbero aprire entro l’anno in corso: “Tra i comuni italiani – ha spiegato il sindaco Enrico Trantino – siamo tra quelli più avanti nella fase attuativa per un investimento importante che incide in maniera importante sulla rigenerazione urbana, con opere rispettose dell’ambiente e nello stesso tempo di innovazione del territorio, nel vecchio San Berillo o Librino-Monte Po e altre zone, che non possono ancora attendere interventi migliorativi dei contesti urbani. Ringrazio per questo lavoro straordinario che seguo personalmente ormai da quasi due anni – ha aggiunto il sindaco Trantino, che nella precedente amministrazione aveva la delega all’urbanistica – il vicesindaco La Greca, il segretario generale Manno, i dirigenti Bisignani e Finocchiaro coi loro collaboratori tecnici e amministrativi, per questo importante risultato”.

Le opere da realizzare

Di seguito l’elenco delle opere da realizzare: