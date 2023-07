Incendi in Sicilia, Musumeci annuncia 10 milioni di euro di rimborsi

Incendi in Sicilia: dal consiglio dei ministri arrivano importanti novità per i turisti che hanno soggiornato nell'Isola durante questi giorni difficili.

Nella giornata di ieri si è svolto il consiglio dei ministri e non è mancato lo spazio per parlare della grave emergenza incendi che sta interessando la Sicilia. E a tal proposito, il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, ha annunciato importanti novità riguardanti i numerosi turisti che hanno soggiornato nell’Isola in questi giorni difficili. “Il ministro Santanchè ha presentato una proposta per i turisti che si sono trovati in Sicilia nel periodo più difficile: ci saranno 10 milioni di euro per il rimborso dei biglietti aerei e delle prenotazioni per quelli che sono rimasti privi di copertura — ha affermato Musumeci —. Si parte dal giorno in cui va in tilt l’aeroporto di Catania. Sarà istituito un apposito ufficio”.

E il ministro del turismo, Daniela Santanchè, tramite un comunicato. “Quello che l’Italia sta vivendo è un momento complesso. Un momento che ci impone non solo riflessioni — ha detto il ministro —, ma soprattutto l’azione immediata per far fronte alle emergenze e una strategia per quella che possiamo definire la tropicalizzazione della nostra Nazione. Ed è con questo spirito che il Ministero del turismo è intervenuto oggi proponendo in Consiglio dei Ministri uno stanziamento da 10 milioni per risarcire i turisti in Sicilia a partire da giorno blocco aeroporto Catania”.