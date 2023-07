Migliori università Psicologia: la classifica Censis 2023/24

Migliori università Psicologia: dove studiare in Italia? Anche quest'anno sono state pubblicate le classifiche Censis: di seguito i dati.

Migliori università Psicologia: dove conviene studiare in Italia? La classifica Censis è ormai arrivata alla sua ventitreesima edizione, confermandosi un punto di riferimento per i futuri studenti universitari che devono scegliere l’Ateneo più adatto ai propri bisogni. Anche quest’anno si riportano i dati riguardanti le migliori università di Psicologia nel Paese: di seguito l’analisi completa.

I parametri di valutazione

Le graduatorie Censis si possono trovare online in formato interattivo: infatti, basterà cliccare sul punteggio della singola università per visualizzare i punteggi ottenuti per ciascun indicatore che concorre al posizionamento generale. Nello specifico, le classifiche si basano su due parametri principali: progressione di carriera e rapporti internazionali. Poi, tenendo conto di questi, si calcola il punteggio medio per ogni singolo ateneo italiano e lo si posiziona in graduatoria.

Le migliori triennali in Psicologia

Per quanto riguarda le lauree triennali in Psicologia degli Atenei statali, in cima alla classifica generale si trova l’Università di Padova, che si conferma prima con un punteggio pari a 108,5, di poco maggiore rispetto a quello ottenuto lo scorso anno (107). Segue l’Università di Trieste con 103 punti e, a completare il podio, Trento, che ottiene quota 102,5.

All’ultimo posto si trova invece l’Università degli Studi dell’Aquila, con soli 69,5 punti, preceduta da Catania (77) e Catanzaro (78). Le precede l’Ateneo di Messina, con 78,5 punti. Palermo, invece, si trova più in alto, con un punteggio pari a 87.

Le migliori biennali in Psicologia

Se si considerano i dati riguardanti le lauree biennali in ambito psicologico (quindi Psicologia e Scienze Cognitive), in cima si trova l’Università di Trento con ben 110 punti: un’eccellenza. Al secondo ed al terzo spiccano Pavia e Bologna, rispettivamente con un punteggio generale di 105 e 93.

L’università siciliana migliore in questo contesto si rivela quella di Palermo, che ottiene 78 punti. Poi, Messina con 77 e, infine, Catania, con 71,5.

Migliori università Psicologia: dove si piazza Catania?

L’Università degli Studi di Catania non fa bella figura per la facoltà di Psicologia, rispetto agli altri atenei italiani. Infatti, nella classifica delle università triennali statali, si trova al penultimo posto, con un punteggio generale pari a 77. Nello specifico, ottiene 85 punti nella voce “Progressione di carriera”, ma ne ottiene solo 69 per i rapporti internazionali.

Per le lauree biennali in ambito psicologico, l’ateneo catanese si trova al 19esimo posto su 22 totali, con un punteggio di 71,5. L’Università ottiene infatti 76 punti per la progressione di carriera, mentre per i rapporti internazionali solo 69.