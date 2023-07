Modifiche alla viabilità nel Catanese: dove e quando

Domenica 16 luglio sono previste modifiche alla viabilità in un Comune del Catanese. Di seguito i dettagli.

Domenica 16 luglio sarà la festa di Maria S.S. del Monte Carmelo: per questo motivo, a Mascali, al fine di consentire la celebrazione eucaristica nella piazza antistante il Santuario di San Giovanni, a partire dalle ore 17.30 e sino alla fine dei festeggiamenti rimarrà chiusa al transito la strada provinciale 5/II. In particolare, si tratta del segmento tra la via Nunziata Puntalazzo (strada provinciale 78) ed il confine con il comune di Giarre.

L’ordinanza è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania e prevede anche il limite di velocità nei tratti limitrofi e contigui a 20 km/h ed il divieto di sorpasso. Il percorso alternativo per il tratto chiuso al transito verrà comunicato dal Comune di Mascali.