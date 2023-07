Catania FC, continuano i lavori allo stadio “Massimino”: è corsa contro il tempo

Continuano i lavori di ristrutturazione dello stadio Angelo Massimino di Catania, monitorati dall'assessore allo sport e dai dirigenti.

I tifosi non vedono l’ora di poter nuovamente assistere i giocatori del club etneo calpestare il verde dello Stadio Angelo Massimino e l’assessore allo sport del comune di Catania, Sergio Parisi, spera che all’avvio della nuova stagione calcistica potrà essere davvero così.

Nelle prime ore della giornata l’assessore, i dirigenti e i tecnici sono scesi in campo, letteralmente, per poter monitorare più da vicino lo stato della ristrutturazione dello stadio della città.

È stata ultimata la posa dei seggiolini nell’anello inferiore di Tribuna A e Curva Sud mentre è atteso per le prossime settimane il completamento della stesura del nuovo manto erboso. Gli operai dovranno occuparsi celermente di presentare la nuova sala stampa e di rifinire gli spogliatoi, così come altri settori del plesso, in quella che sembra essere una corsa contro il tempo per poter inaugurare la stagione 2023/24 dando il benvenuto ad un rinnovato, in forma, stadio Angelo Massimino.