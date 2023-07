Caro voli Sicilia, aumenti anomali per alcune tratte: ecco quali

Caro voli Sicilia: il Garante per la sorveglianza dei prezzi desidera "spiegazioni precise" alle compagnie aeree in merito al caro biglietti.

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi tiene d’occhio diverse compagnie aeree che, negli ultimi mesi, hanno fatto registrare dei rincari esorbitanti sui biglietti per alcune tratte nazionali. E il caro voli Sicilia è ancora un problema serio.

Nella giornata di ieri, martedì 4 luglio, si è svolto l’incontro tra il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo, e le principali compagnie aeree tra cui Ita Airways, Ryanair ed EasyJet. L’analisi dei prezzi medi sui biglietti emessi nel recente periodo, con un report che ha evidenziato degli incrementi fino al 40% rispetto allo scorso maggio, ha costretto il Garante a chiedere delle “spiegazioni precise” alle compagnie di volo sulle motivazioni alla base di queste dinamiche, risposte che dovranno essere fornite entro 10 giorni. La prossima riunione, utile a confrontare i dati già disponibili con quelli che verranno offerti dalle imprese, è programmata per giorno 20 luglio.

Come riportato da Today.it, sono sotto verifica da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy specialmente gli andamenti dei prezzi dei biglietti. Le cifre sono aumentate esponenzialmente anche per alcune tratte che interessano gli scali siciliani, come i collegamenti tra Milano e Roma con città come Palermo, Catania e Cagliari.