Catania, consegnate nuove aree attrezzate a Trappeto Nord

Consegnate aree attrezzate ai ragazzi e ai bambini di Trappeto nord, San Nullo e San Giovanni Galermo: il primo passo di un progetto comunale più ampio

“Affidiamo simbolicamente ai ragazzi e ai bambini di San Giovanni Galermo, San Nullo e Trappeto nord la custodia di questa piazza dedicata a un concittadino vittima della mafia, affinché ne preservino il valore della bellezza contro il degrado, perché laddove c’è la bellezza c’è la vita coi suoi veri valori che è il presupposto per il riscatto della nostra città”. Sono queste le parole del sindaco Enrico Trantino a seguito della consegna di due campi, uno da calcio e uno da basket, ai ragazzini della zona di Trappeto nord.

“Questo spazio è un esempio positivo di rigenerazione urbana –ha aggiunto il sindaco– una vera e propria casa per i bambini che abitano nella zona, dove potranno giocare e vivere gli spazi pubblici in piena sicurezza, senza inseguire i tristi primati della violenza ma dedicandosi allo sport. Quello che è stato fatto non ha precedenti per la qualità e l’importanza delle realizzazioni e mi auguro che gli stessi ragazzi e i residenti sappiano prendersene cura”. Oltre le aree attrezzate, sono state realizzate altre strutture contestuali: aree di passeggio; aree verdi con piante antismog e panchine per il tempo libero; e, infine, slot di parcheggio con colonnine di ricarica per monopattini e bici elettriche.

“Questa di piazza Montana –ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici e ai fondi comunitari Sergio Parisi– è solo la prima del progetto dell’Amministrazione Comunale di Catania per la riqualificazione di libere aree e piazze, denominato “Catania Spazio Sport” che viene consegnata utilizzando i fondi del Pon. Altre lo saranno nel giro di poche settimane, grazie a un piano di interventi che sta riguardando tredici piazze e spazi comunali, in cui sono in fase di completamento lavori di rigenerazione urbana aventi le stesse finalità, green e sport”

Presenti Gigi Montana, fratello del commissario di polizia ucciso dalla mafia, il presidente uscente del IV Municipio Erio Buceti insieme a vecchi e nuovi consiglieri di circoscrizione e comunali. Il sindaco e l’assessore Parisi si sono fermati per qualche attimo insieme ai ragazzi del quartiere per fare qualche tiro a pallacanestro.