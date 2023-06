Librino, cappottata un’auto nei pressi del San Marco: una ragazza ferita

Incidente in viale Moncada, a Librino, nei pressi dell'ospedale San Marco. Ferita con un profonda taglio al braccio una ragazza

Nella notte di ieri, una ragazza, tirocinante infermiera presso l’ospedale San Marco, si è schiantata contro delle auto parcheggiate in un punto poco visibile della strada. La giovane aveva appena smontato dal turno all’ospedale e stava tornando a casa con la sua utilitaria quando, probabilmente per una svista, non si è accorta delle vetture parcheggiate al lato di viale Moncada e ci è andata contro cappottando la sua auto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. La ragazza sembra aver riportato un profondo taglio al braccio come riferito dai residenti della zona che sono intervenuti per fornire il primo soccorso.