Catania FC, Lega ufficializza date serie C 23/24: quando esordiranno i rossazzurri

La Lega Pro ha ufficializzato le date del prossimo campionato di Serie C. Ecco quando farà l'esordio il Catania FC, salvo modifiche.

Con la finale dei playoff, giocatasi domenica scorsa, che ha decretato la promozione del Lecco in serie B e la permanenza in C del Foggia, la lega ha ufficialmente annunciato le date del campionato di serie C 2023/2024, che quest’anno vedrà in campo il neopromosso Catania. Secondo il nuovo calendario, salvo modifiche, la prima giornata di Serie C si giocherà domenica 27 agosto. È questa, dunque, la data da segnare per il popolo rossazzurro, che tornerà nel calcio professionistico, in attesa del calendario vero e proprio con le squadre da affrontare. La conclusione del campionato di C è, invece, fissata al 28 aprile 2024.

Nel comunicato ufficiale, la Lega Pro ha reso nota anche la data d’inizio della Coppa Italia Serie C, domenica 20 agosto 2023, quella dei playoff, domenica 5 maggio 2024, e dei playout, con l’andata sabato 11 maggio e il ritorno sabato 18 maggio.