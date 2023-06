ERSU: comunicati i decreti di pagamento per la borsa di studio 2022/2023. Ecco le liste con gli importi.

L’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ha comunicato i pagamenti per la borsa di studio 2022\2023 per i primi anni e gli anni successivi al primo. La notizia è arrivata tramite il sito ufficiale dell’ERSU e tramite i canali social dell’Ente.

Ecco, di seguito, le liste con gli importi accreditati.