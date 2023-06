UNICT – Ammissioni Medicina e Chirurgia: come iscriversi al TOLC

Sono state publicate le modalità di iscrizione al TOLC per accedere a Medicina e Chirurgia ad Unict. Ecco le modalità.

Sono state pubblicate da Unict le modalità per iscriversi al TOLC per partecipare alle selezioni di Medicina e Chirurgia. Quest’anno, infatti, le modalità per accedere a tale corso di laurea sono differenti.

Per partecipare al TOLC ci si può iscrivere dal 15 giugno al 5 luglio 2023 (entro le ore 14) > per la 2a sessione 15-25 luglio 2023. Il contributo di partecipazione al test è di 30 euro e la procedura è da svolgere online. I candidati con invalidità, disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) possono, all’interno della procedura di iscrizione nel portale CISIA, richiedere una prova di ammissione con tempi aggiuntivi e/o supporti personalizzati.

Invece, i cittadini stranieri devono iscriversi e svolgere il TOLC nella sede in cui intendono iscriversi. Per partecipare alle selezioni, ai candidati non-UE è richiesto di preiscriversi sul portale Universitaly (www.universitaly.it), entro il 30 luglio 2023. La preiscrizione è necessaria per richiedere il visto per studio.