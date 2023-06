Sicilia, case a 1 euro 2023 vicino al mare: le località che aderiscono all’iniziativa

Case a 1 euro 2023: in Sicilia alcune località vicino al mare aderiscono all'iniziativa. Ecco quali sono i comuni coinvolti.

Il progetto “Case a 1 euro” è un’ iniziativa urbanistica a scopo sociale, nata all’inizio degli anni 2000 per promuovere alcuni territori, comuni o frazioni in Italia e favorire favorire la ristrutturazione delle case abbandonate. Da quando è stata attuata, sono state diverse le località che hanno aderito. E questa volta, nel 2023, le case a 1 euro sono anche vicino al mare, come in Sicilia, una delle prime regioni in assoluto ad aver partecipato all’iniziativa.

Le case a 1 euro 2023 vicino al mare possono trovarsi in varie zone dell’Isola. Sono dei “diamanti grezzi” da ristrutturare in base alle proprie esigenze.

Le località siciliane aderenti all’iniziativa

Calatafimi Segesta : situato nella zona occidentale dell’Isola, in provincia di Trapani, è un comune che ha una posizione strategica, incastonato tra il mare e le colline. Acquistare una casa qui significa godere potenzialmente di opportunità per escursioni ammirando le bellezze naturali del luogo;

: situato nella zona occidentale dell’Isola, in provincia di Trapani, è un comune che ha una posizione strategica, incastonato tra il mare e le colline. Acquistare una casa qui significa godere potenzialmente di opportunità per escursioni ammirando le bellezze naturali del luogo; Castiglione di Sicilia : località appartenente alla provincia di Catania, gode di una posizione privilegiata vicino al mare e vicino al vulcano Etna, offrendo viste mozzafiato;

: località appartenente alla provincia di Catania, gode di una posizione privilegiata vicino al mare e vicino al vulcano Etna, offrendo viste mozzafiato; Sambuca di Sicilia: località che sorge in una collina a 350 metri sul livello del mare e a 20 minuti dalla spiaggia di Portopalo di Capo Passero;

Tutte le informazioni necessarie perle case a 1 euro 2023 vicino al mare nelle località siciliane aderenti sono contenute nei bandi presenti sui siti dei suddetti comuni.