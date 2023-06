Catania SSD, Giovanni Ferraro non è più l’allenatore dei rossazzurri

Catania SSD: si interrompe il rapporto contrattuale con il mister Giovanni Ferraro. Lo rende noto un comunicato ufficiale della società rossazzurra.

Catania SSD: Giovanni Ferraro non è più il mister della squadra rossazzurra. Lo ha reso noto la società etnea attraverso un comunicato diffuso anche attraverso i canali social. L’allenatore è reduce dalla grande cavalcata che ha riportato il Catania in serie C, tra i professionisti, raggiungendo diversi record nel campionato di serie D. Ora è caccia al nuovo mister che guiderà i rossazzurri per la prossima stagione. Secondo quanto trapelato negli ultimi giorni, in pole sembrerebbe esserci Luca Tabbiani, ex allenatore della Fiorenzuola.

Ecco, di seguito, il comunicato ufficiale diffuso dal Catania SSD.