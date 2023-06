Il Catania non è più SSD: nuova società e cambio denominazione

Il Catania torna ad essere una società professionistica, avvenuto il passaggio per chiudere con i dilettanti. Ecco come si chiamerà.

Arrivano importanti novità dal punto di vista societario per il Catania del presidente Ross Pelligra. Come da prassi, il passaggio dal campionato di Serie D a quello di Serie C, richiede il cambio di denominazione obbligatorio per le squadre, e nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19, la società rossazzurra è passata da dilettantistica a professionistica, trasformandosi in una società di capitali, e si chiamerà Catania Football Club. Ora il prossimo step sarà quello dell’iscrizione al campionato di Serie C, da effettuare entro il 20 giugno. Si tratta dell’ultimo passaggio che fa voltare pagina al Catania, lasciando la categoria dilettantistica.

Al momento, non si conosce il capitale sociale della società del presidente Pelligra.