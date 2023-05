Catania SSD, via alla corsa scudetto della LND: al “Massimino” arriva il Sorrento

Catania SSD: è tempo di Poule Scudetto, minitorneo che mette di fronte le vincitrici dei gironi di serie D. Chi vince è campione d'Italia dei dilettanti.

Il Catania SSD ha concluso il campionato di Serie D domenica scorsa a Trapani, con vittoria della squadra granata per 1-0, seconda sconfitta in tutto il campionato per i rossazzurri, protagonisti assoluti del girone I, con una distanza abissale dalle concorrenti.

Ma non è ancora finita. La squadra rossazzurra si appresta, ora, ad affrontare la Poule Scudetto, minitorneo che vedrà affrontarsi le squadre vincitrici dei 9 gironi di serie D per aggiudicarsi il titolo di campione d’Italia della Lega Nazionale Dilettanti.

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha reso noto il programma di svolgimento delle gare della prima giornata della fase di questo minitorneo. Il Catania di mister Ferraro affronterà il Sorrento, vincitore del girone G, domenica 14 maggio alle ore 16. Le 2 squadre sono state collocate nel girone 3.

In una nota, la LND ha, poi, indicato la formula che verrà adottata dalla seconda giornata: “Secondo la consueta formula adottata per lo svolgimento di triangolari, riposerà nella seconda giornata la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta; nella terza giornata si svolgerà la gara fra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza”.