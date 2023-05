Catania SSD, vietata la trasferta di Trapani ai tifosi rossazzurri: arriva l’ufficialità

Trasferta di Trapani negata ai tifosi rossazzurri: il motivo sarebbe il rischio dovuto al necessario attraversamento di Palermo.

È stato annunciato ufficialmente il divieto della trasferta di Trapani ai tifosi rossazzurri. La partita è in programma domenica 7 maggio, l’ultima giornata della regular season del campionato di Serie D.

Il quotidiano “La Sicilia” aveva annunciato l’ufficializzazione del provvedimento di divieto. Questo infatti impedirebbe ai sostenitori del Catania di recarsi allo stadio di Trapani. La causa sarebbe un possibile sconvolgimento dell’ordine pubblico, considerando il necessario attraversamento di Palermo per raggiungere la città di Trapani, il quale viene considerato rischioso.

“Uno smacco – riporta La Sicilia – se si pensa che i sostenitori del Trapani e quelli rossazzurri sono legate da una profonda amicizia. Nel calcio non capita spesso e non in modo così intenso come in questo caso. I confronti che si sono giocati negli anni passati, anche nel 2019 in occasione dei playoff di Serie C, hanno visto le due tifoserie assistere addirittura alla partita fianco a fianco”.