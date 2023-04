Catania SSD, cambia l’orario del match contro il Santa Maria Cilento

Modificato l'orario di Catania SSD - Santa Maria Cilento, match valevole per l'ultima giornata del campionato di Serie D, girone I, nonché ultimo impegno dei rossazzurri in casa.

Il campionato di Serie D è quasi ai titoli di coda e il Catania SSD per la penultima giornata sarà impegnato in casa contro il Santa Maria Cilento. Allo stadio “Massimino” sarà grande festa per celebrare ancora la promozione in Serie C, come annunciato dal presidente Ross Pelligra alla trasmissione “Corner”.

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha accettato la proposta del Catania SSD di spostare l’orario della partita contro il Santa Maria Cilento, adesso in programma per domenica 30 aprile alle 20:30. La società catanese aveva raggiunto un accordo con gli avversari stabilendo il cambio. Lo comunica il club etneo attraverso una nota ufficiale pubblicata sul sito e sui profili social.