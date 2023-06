Stasera in TV: in onda “Scontro tra Titani” e “Ancora 48 ore”

Serata dedicata al relax per ricaricare le batterie pre-ponte? Ecco i consigli della Redazione di LiveUniCT sulla programmazione di questa sera in TV.

Scontro tra Titani [Canale 20 Mediaset, ore 21.00]: Pellicola di genere azione-fantastico che ripercorre la storia mitologica di Perseo, figlio di Zeus, destinato a combattere contro lo zio Ade per impedirgli di dominare la terra.

Il vento del perdono [TV8, ore 21.00]: Film drammatico con attori del calibro di Robert Redford, Jennifer Lopez e Morgan Freeman. Racconta la storia di Einar, che da quando ha perso il suo unico figlio si è chiuso in sé stesso finché non si confronta con Jean, la moglie di suo figlio, che per lui è l’unica colpevole delle sue sofferenze. Tuttavia, la presenza della nipotina Griff farà riavvicinare i due.

Ancora 48 ore [Iris, ore 21.00]: Poliziesco degli anni ’90 con Eddie Murphy e Nick Nolte, racconta la storia di un ispettore di polizia di San Francisco sulle tracce di un boss della droga da tempo. Tuttavia, durante uno scontro a fuoco, il poliziotto uccide uno dei sicari del boss, e per lui iniziano i guai. Avrà quindi 48 ore per trovare il boss della droga prima di essere incriminato per omicidio e potrà contare solo sull’aiuto di Reggie, un delinquente che in passato lo aveva aiutato a risolvere un caso.