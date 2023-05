Stasera in TV: in onda “Pirati dei Caraibi” e “Demonic”

Non c'è molta voglia di uscire? Nessun problema! Liveuncit consiglia i film da non perdere stasera in tv.

Pirati dei Caraibi- la vendetta di Salazar [Italia1 21:20]: in quest’ultimo film della serie dei Pirati dei Caraibi, Jack Sparrow commette un errore che risveglia un suo antico nemico, il capitano spagnolo Salazar, ucciso da Sparrow anni or sono. Salazar odia i pirati e si prefigge di cacciarli e ucciderli tutti. Per sconfiggerlo Jack partirà per un viaggio avventuroso accompagnato dal figlio di Will Turner e da una giovane astronoma, tutti e tre intenzionati a trovare il tridente di Poseidone per porre fine a tutte le maledizioni del mare.

Demonic [Rai4 21:20]: dopo aver compiuto un massacro, Angela viene ricoverata in un’ospedale psichiatrico. Il dottor Daniel crede che la paziente sia posseduta da un demone e, per averne certezza, chiede alla figlia Carly di entrare nella mente di Angela usando un nuovo macchinario pioneristico.

Una famiglia all’improvviso [Canale5 21:21]: Sam trascorre una vita felice quando il padre, un ricco produttore discografico, muore. Dalla lettura del testamento, Sam scopre di avere una sorella di cui non conosceva l’esistenza; quindi, parte alla sua ricerca per consegnarle una cospicua somma di denaro ereditata dal padre. Dopo averla trovata decide di aiutarla. La donna, infatti, si trova alle prese con problemi di alcol e un figlio 12enne ribelle.