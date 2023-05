Stasera in TV: in onda “Yesterday” e “Venom”

Cinema Catania troppo affollati o troppo difficili da raggiungere? La redazione di LiveUnict vi consiglia film e programmi da non perdere stasera in tv.

Yesterday [Canale5 ore 21.20]: Jack è un giovane musicista che sogna di diventare famoso. Ad un certo punto, un misterioso incidente crea un blackout: Jack è l’unico al mondo che ricorda i Beatles.

Venom [Cielo, ore 21.15]: Il giornalista Eddie Brock ottiene dei poteri sovraumani dopo esseri fuso con un alieno, che però cerca di controllare il suo corpo e i suoi comportamenti.

Con il cuore nel nome di Francesco [Rai 1, ore 21.30]: In diretta dal Piazzale della Basilica di San Francesco d’Assisi, Carlo Conti presenta la serata benefica per chi soffre e si trova in difficoltà, grazie anche all’aiuto di moltissimi ospiti.

Il diritto di uccidere [Rai Movie, ore 21.10]: L’esercito americano ordina una spedizione in Kenya per fermare un gruppo di terroristi. Una task force vuole sferrare l’attacco, ma trova una bambina innocente.