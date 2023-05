Musei gratuiti in Sicilia: tutti i luoghi da visitare

Musei gratuiti in Sicilia il 2 giugno: gli eventi e le cose da non perdere in occasione della Festa della Repubblica

Musei gratuiti in Sicilia per il 2 giugno! In linea con le disposizioni del Ministero della Cultura, l’assessorato siciliano ai beni culturali riapre l’attività di promozione culturale in occasione della Festa della Repubblica. Oltre la prima domenica di ogni mese, è possibile accedere gratuitamente a musei, mostre e parchi in altre 3 occasioni: in occasione della Festa della Liberazione il 25 aprile; per la Festa della Repubblica il 2 giugno; e, infine, per la Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate il 4 novembre.

Musei gratuiti città per città

A Palermo sarà possibile entrare gratuitamente in tutti i luoghi culturali gestiti dalla regione, ad esempio: alla Galleria di Palazzo Abatellis, al museo archeologico “Antonio Salinas” e al Museo d’arte moderna e contemporanea. Discorso analogo vale per tutte le altre città dell’isola: a Trapani sarà possibile visitare il museo “Agostino Pepoli”; a Siracusa la Galleria di Palazzo Bellomo; e, a Messina, il Museo Interdisciplinare.

Musei gratuiti e EtnaComics a Catania

Anche Catania aprirà le porte della sua arte, ma l’attenzione nel capoluogo etneo sarà concentrata sull’EtnaComics: l’atteso festival del fumetto che, ogni anno, porta in città rinomati artisti, famosi cantanti e celebri autori, in un’assortita vivace e poliedrica che spazia dall’astronomia al mondo del fantasy, passando per la moda, il teatro, la scrittura, i film e i giochi. Proprio il 2 giugno, il maxi evento avrà due ospiti d’onore: il cantante Caparezza, che la sera del 2 terrà un concerto alle Ciminiere di Catania; e l’astronauta Samantha Cristoforetti, ospite che corona l’accezione “astronomica” dell’EtnaComics di quest’anno.

Parchi archeologici gratuiti

Infine, saranno aperti anche 14 parchi archeologici in tutta la regione. Segue la lista: