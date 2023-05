Covid, nuovo vaccino monovalente in arrivo: le ultime notizie

L'Ema raccomanda la produzione di un vaccino monovalente per la prossima campagna vaccinale, in autunno, a difesa della fasce più deboli.

L’obiettivo principale per il prossimo autunno è quello di produrre un vaccino anti-Covid monovalente, aggiornato e tarato, specialmente contro una variante che al momento pare essere la più diffusa: la XBB.

Questa è la raccomandazione che l’Ema, l’Agenzia Europea dei Medicinali, dovrebbe dare a breve alle case farmaceutiche, spiega Marco Cavaleri, responsabile per i vaccini e i prodotti terapeutici contro il virus: “abbiamo discusso ampiamente con l’Organizzazione Mondiale della Sanità“, ha detto Cavaleri, “e sarebbe bene aggiornare i vaccini in questa direzione“. Ci si prepara, dunque, ad una nuova campagna vaccinale per la fine dell’anno, volta ad immunizzare e proteggere in particolare la fascia più debole della popolazione, come gli anziani.

“Ad oggi non sembra esserci una nuova pericolosità del virus ma è bene stare in allerta, per poterci preparare nel modo migliore possibile“, ha poi concluso Cavaleri, a testimoniare la volontà di mantenere un occhio vigile nei confronti di nuove potenziali minacce, senza però sfociare in futili allarmismi.