Meteo Sicilia, ancora instabilità: le previsioni dei prossimi giorni

Meteo Sicilia: anche gli ultimi 3 giorni del mese di maggio sono all'insegna dell'instabilità. Ecco le previsioni di questo inizio di settimana.

Meteo Sicilia: il mese di giugno è alle porte ma le premesse di questi ultimi 3 giorni di maggio non sono delle migliori. Pur essendoci stato un rilevante aumento delle temperature, l’instabilità nell’Isola persiste e alcune province dovranno nuovamente fare i conti con rovesci, alcuni anche di carattere temporalesco. Ecco quali sono le previsioni di questo inizio di settimana.

Meteo Sicilia: le previsioni di oggi

Il meteo di oggi non dovrebbe destare particolari preoccupazioni per quanto riguarda il rischio piogge. L’Isola si presenta prevalentemente soleggiata, con temperature massime al di sopra dei 20 gradi. Fanno eccezione le province di Enna, con pioggia e schiarite e temporali e schiarite previsti nel pomeriggio, e di Caltanissetta, dove in serata potranno verificarsi intensi rovesci di carattere temporalesco e schiarite. Siracusa detiene il primato come città più calda, con la massima di 28 gradi previsti. Le temperature massime più basse sono, invece, previste ad Enna e Trapani, con 23.

I venti saranno deboli e moderati in tutta l’Isola.

Meteo Sicilia: martedì 30 maggio

Uno scenario simile, quello che si presenterà nella giornata di domani, martedì 30 maggio. In alcune province ancora piogge ma che non dovrebbero tramutarsi in temporali. Nelle province di Palermo, Messina, Enna e Caltanissetta, previste piogge e schiarite nelle ore pomeridiane. Temperature in lieve calo, con la massima più alta che sarà di 24 gradi ad Agrigento, Siracusa e Messina. Le temperature minime si manterranno tra i 10 gradi, previsti a Enna, e i 18 gradi. Nel resto dell’Isola, nubi sparse ma senza precipitazioni mentre i venti continueranno ad essere deboli o moderati.

Meteo Sicilia: mercoledì 31 maggio

Le previsioni di mercoledì 31 maggio presentano un importante peggioramento che vede il ritorno dei temporali, come a Caltanissetta ed Enna, in tutto l’arco del pomeriggio, con rovesci consistenti. Piogge, ma senza temporali, a Palermo, Ragusa e Trapani, sempre nel corso del pomeriggio. Temperature in linea con la giornata di martedì, con le massime più alte a Siracusa ed Agrigento, 25 e 26 gradi. Enna la città più fredda con la massima di 19 gradi.

Le previsioni a Catania

A Catania oggi non dovrebbero verificarsi precipitazioni. Il cielo sarà soleggiato con qualche nube sparsa, per poi coprirsi in serata, ma senza rischio piogge. La temperatura del capoluogo etneo è tra le più alte dell’Isola, con una massima di 27 gradi.

Domani, martedì 30 maggio, situazione quasi analoga, con qualche pioggia debole nel tardo pomeriggio. Le temperature subiranno, invece, un lieve calo e la massima toccherà i 24 gradi mentre la minima si manterrà sui 18.

Mercoledì 31 cielo prevalentemente sereno per tutto l’arco della giornata. Solo qualche nuvola in mattinata ma precipitazioni assenti. Temperatura massima a 25 gradi, uno in più rispetto a martedì 30. Venti deboli e moderati.