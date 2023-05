Meteo Sicilia, tra piogge sparse e bel tempo: le previsioni del weekend

Meteo Sicilia: anche per questo weekend il bel tempo non decolla. Previste precipitazioni nell'Isola, alcune di carattere temporalesco.

Meteo Sicilia: il bel tempo stenta a decollare e anche in questo weekend l’instabilità caratterizzerà l’Isola. Sono, infatti, previste precipitazioni, anche di carattere temporalesco, già a partire dalla giornata di oggi che sarà la peggiore per quanto riguarda questo ultimo weekend di maggio. Situazione che, però, dovrebbe migliorare già domenica 28, con un notevole rialzo delle temperature. Ecco, nel dettaglio, le previsioni di questo weekend di fine maggio.

Meteo Sicilia: venerdì 26 maggio

Come già anticipato, nella giornata di oggi alcune province dell’Isola dovranno fare i conti con precipitazioni di carattere temporalesco. In particolare, le province più interessate sono quelle di Messina, Ragusa ed Enna, quest’ultima la città con le temperature più basse previste, con una massima di 21 gradi e una minima di 10 gradi. Ad Agrigento, dove la giornata sarà soleggiata con qualche nube sparsa, si dovrebbe registrare la temperatura massima più alta dell’Isola con 27 gradi, così come nella provincia di Siracusa. Per entrambe, le minime saranno di 16 gradi.

I venti saranno moderati e deboli in tutta la Sicilia.

Meteo Sicilia: sabato 27 maggio

Un lieve miglioramento, ma con ancora qualche instabilità, è previsto nella giornata di sabato. In alcune province si potrebbero, tuttavia, verificare alcune isolate precipitazioni e temporali, come nel Ragusano, nel Messinese e nel Siracusano. Agrigento resta sempre la provincia più calda con la temperatura massima di 27 gradi.

Venti che si manterranno deboli e moderati anche nella giornata di sabato.

Meteo Sicilia: domenica 28 maggio

Attenzione rivolta a domenica 28 maggio che potrebbe rappresentare un primo assaggio estivo, visto il notevole aumento previsto delle temperature. Tra queste, spicca la massima di 29 gradi per quanto riguarda la provincia di Siracusa, dove è prevista anche qualche nube sparsa, mentre Agrigento resta sempre sui 27 gradi. C’è, tuttavia, un evidente sbalzo se si guarda alle temperature minime. La minima di Siracusa scenderà, infatti, a 14 gradi ed ad Agrigento a 15. Il resto dell’Isola è prevalentemente soleggiato.

Le previsioni per Catania

Anche Catania segue mediamente la stessa tendenza del resto della Sicilia. La giornata di oggi presenta instabilità, con cielo sereno nel primo pomeriggio ma pioggia e schiarite in serata, a partire dalle 18. La temperatura massima sarà, tuttavia, in linea con gli standard primaverili, toccando i 26 gradi. La minima toccherà, invece, i 13 gradi. Venti deboli e moderati per tutto l’arco della giornata.

Quasi in fotocopia la situazione di sabato. In mattinata non sono previste precipitazioni ma nel primo pomeriggio pioggia e schiarite. Temperatura stabile, con massima di 25 gradi e venti deboli.

Secondo le previsioni, domenica 26 Catania, sarà l’unica provincia in cui si potranno verificare piogge e schiarite. La fascia oraria interessata è sempre quella pomeridiana, a partire dalle 16 fino alle 20. Balzo in avanti della temperatura massima che comincia a sapere di estate. A Catania si registreranno, infatti, circa 28 gradi intorno alle prime ore del pomeriggio. Venti deboli tutto il giorno.