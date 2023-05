Meteo Sicilia, oggi allerta gialla ma il bel tempo è vicino: le previsioni

Meteo Sicilia: ancora precipitazioni nei prossimi giorni, poi il bel tempo. Ecco le previsioni di questo inizio di settimana.

Meteo Sicilia: è stato un weekend all’insegna del maltempo con allerte rosse e arancioni ma il peggio sembra sia passato. L’inizio di questa settimana vede ancora un po’ di incertezza, con alcune zone dell’Isola che continueranno ad essere caratterizzate da precipitazioni anche temporalesche. Tuttavia, il bel tempo è dietro l’angolo e potrà manifestarsi intorno a metà settimana. Ecco le previsioni dei prossimi giorni, secondo iLMeteo.it

Meteo Sicilia: le previsioni di oggi

Nella giornata di oggi, lunedì 22 maggio, la Sicilia non si libera ancora del tutto dal maltempo. Pertanto, la protezione civile ha diramato un’allerta di colore giallo per tutta la regione. In particolare, precipitazioni di carattere temporalesco sono previste nelle zone di Caltanissetta, Ragusa, Messina ed Enna. Quest’ultima sarà la città più fredda, con una temperatura massima di 15 gradi e una minima di 9, mentre le città più calde sono Siracusa ad Agrigento con una temperatura massima di 23 gradi. Anche qui, tuttavia, il sole non sarà protagonista e sono previste piogge e schiarite e nubi sparse.

I venti saranno deboli e moderati in tutta l’Isola.

Meteo Sicilia: martedì 23 maggio

Maltempo che andrà a scemare a partire dalla giornata di domani. La morsa allenterà la presa sull’Isola con un rialzo delle temperature ma precipitazioni di carattere temporalesco saranno ancora previste per le zone del Nisseno e dell’Ennese che presentano anche un clima più fresco rispetto al resto dell’Isola. Le temperature massime saranno, infatti, rispettivamente di 21 e 19 gradi mentre le minime di 11 e 7 gradi.

Nel resto dell’Isola, le temperature massime si manterranno tra i 21 e i 25 gradi, come nel caso di Siracusa, città più calda, dove si torna finalmente a respirare un clima adatto al mese di maggio.

Anche per martedì i venti saranno deboli e moderati in tutta la regione.

Meteo Sicilia: mercoledì 24 maggio

La giornata di mercoledì sancirà l’arrivo del bel tempo in tutta l’Isola. Non sono, infatti, previste alcune precipitazioni in tutte le province siciliane e le temperature subiranno ancora un rialzo, con le massime comprese tra i 22 e i 26 gradi. Ad Agrigento si registrerà la temperatura massima più alta con 26 gradi, mentre la minima sarà di 13.

Nella giornata di mercoledì, i venti saranno moderati ovunque.

Le previsioni a Catania

A Catania la giornata di oggi è incerta con un sole timido, coperto da nuvole. Sono, infatti, previste, lievi precipitazioni nel pomeriggio ma nulla di preoccupante. La temperatura massima sarà di 22 gradi mentre la minima scenderà a 16. I venti saranno moderati.

Situazione che cambierà nettamente nella giornata di domani, come lo dimostrano anche le temperature. Catania, sarà, infatti, la città con la temperatura massima più alta, di 25 gradi. La minima scenderà a 16 gradi. Tuttavia, qualche nube sparsa si manifesterà nel tardo pomeriggio e in serata, ma senza precipitazioni.

La giornata di mercoledì vedrà cielo sereno per tutto l’arco temporale. Temperature che si manterranno in linea con quelle del martedì, con la massima di 24 gradi e la minima di 15. I venti saranno moderati per buona parte della giornata.