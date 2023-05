Chi è Enrico Trantino, il nuovo sindaco di Catania

Enrico Trantino è il nuovo sindaco della città di Catania. Si tratta di un avvocato penalista da sempre interessato alla politica: il curriculum del neo-sindaco.

Enrico Trantino ha scelto di non cantare vittoria in attesa dei risultati ufficiali: infatti, la vittoria del candidato di centro-destra è stata annunciata con largo anticipo considerando la netta maggioranza delle preferenze da lui ottenuta con lo spoglio ancora in corso. Trantino ha vinto su tutti gli altri candidati, seguito dall’esponente della coalizione di centro-sinistra Maurizio Caserta che ha chiamato il vincitore per congratularsi con lui.

Sebbene non siano ancora stati comunicati i dati definitivi, dunque, non ci sono più dubbi: il nuovo sindaco di Catania è Enrico Trantino. Ma chi è il nuovo sindaco della città di Catania?

Enrico Trantino, classe ’63 è nato a Catania ed è un avvocato penalista. Ed è proprio nella città etnea che il neo-sindaco si è laureato in Giurisprudenza nel 1985. Oltre la sua attività professionale, Trantino ha da sempre sviluppato un interesse per la politica rivestendo cariche come quelle di consigliere di quartiere, consigliere comunale e assessore ai Lavori Pubblici, Decoro e Arredo Urbano, Contenzioso e Rapporti con l’Università della giunta Pogliese.

È figlio di Vincenzo Trantino, anche lui avvocato penalista e noto esponente del Movimento Sociale Italiano. Inoltre, il neo-sindaco è stato insignito nel 1989 della “toga d’oro” in qualità di più giovane procuratore legale per quell’anno da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e Procuratori legali di Catania.

Sul piano politico, oltre agli incarichi precedentemente citati, Enrico Trantino è stato uno dei coordinatori di #DiventeràBellissima, partito politico italiano di destra attivo prevalentemente in Sicilia e guidato dall’ex presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Nel 2023, dopo l’annuncio del ritiro di Valeria Sudano, Enrico Trantino annuncia la sua candidatura a sindaco della città di Catania in qualità di candidato della coalizione di centro-destra, vincendo le elezioni e la corsa al titolo.