Catania, chiuso aeroporto a causa della cenere dell’Etna

Non solo maltempo, Catania fa i conti anche con l'attività vulcanica dell'Etna in queste ore. Chiuso l'aeroporto.

Domenica difficile per Catania che, oltre a fare i conti con il maltempo con conseguente diramazione di allerta rossa, deve affrontare l’attività vulcanica dell’Etna che sta avvenendo in queste ore.

Disagi anche per i passeggeri in partenza e in arrivo dall’Aeroporto Fontanarossa. Se intorno alle 11:30 si è resa necessaria la chiusura di un settore di spazio aereo, lo scalo etneo, tramite i propri canali social, ha comunicato, intorno alle 13, la sospensione delle operazioni, a causa della caduta di cenere vulcanica. “La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale ricaduta di cenere vulcanica sulle pavimentazioni aeroportuali, le operazioni di volo sono sospese sino a ripristino delle regolate condizioni di sicurezza. Per info sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell’Aeroporto”.

Secondo quanto riportato da INGV, la ricaduta della cenere si concentra soprattutto sul versante sud-ovest del vulcano.