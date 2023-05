ULTIM’ORA – Aeroporto di Catania chiuso per cenere Etna: stop voli fino a domani

Chiuso fino a domani l'Aeroporto di Catania a causa dell'eruzione dell'Etna: l'avviso diramato attraverso i canali social dello scalo etneo.

L’aeroporto di Catania resterà chiuso fino a domani mattina, lunedì 22 maggio 2023, a causa dell’eruzione dell’Etna e della conseguente emissione di cenere che è arrivata sullo scalo etneo. A comunicarlo tramite un avviso sui propri canali social è proprio lo scalo etneo, con un post di aggiornamento pubblicato intorno alle 17:30.

“A causa delle conseguenze dell’attività eruttiva dell’Etna sulle condizioni della pista – riporta l’avviso dell’Aeroporto di Catania –, le operazioni di volo restano sospese fino a domattina alle ore 9 o comunque fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza. Qualsiasi aggiornamento sarà comunicato tempestivamente“.

Infine, l’Aeroporto ha colto l’occasione per ricordare ai passeggeri di informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree e di recarsi in aeroporto solo in caso di accertata schedulazione del volo. Inoltre, per ulteriori informazioni sull’operatività generale dell’aeroporto, lo scalo ha ricordato di fare riferimento al sito ufficiale dell’Aeroporto di Catania e ai profili Facebook e Twitter dello scalo etneo.