Figlio guida senza patente, padre offre soldi ai carabinieri: arresto nel Catanese

Un ragazzo di 18 anni è stato sorpreso dai Carabinieri mentre era alla guida senza patente: il padre è stato arrestato per corruzione avendo proposto agli agenti di accettare del denaro.

Nel Catanese, a Palagonia, un 18enne è stato sorpreso per l’ennesima volta negli ultimi due anni dai carabinieri mentre era alla guida di un’auto senza patente. L’auto, una Toyota “Yaris” con a bordo il 18 enne alla guida e altri due amici di 16 e 19 anni, è stata fermata da militari dell’Arma per un controllo in viale Della Resistenza.

Sul posto è arrivato il padre 41enne del giovane fermato dai Carabinieri, intervenuto in soccorso del figlio, che ha chiesto ai militari di chiudere un occhio e ha offerto loro una mazzetta di banconote. Secondo quanto riportato, il 41enne si sarebbe rivolto ai Carabinieri dicendo “ti do 5 mila euro basta che mandi mio figlio e si finisce qui….”, per poi rimettere le banconote in tasca. A quel punto per il 41enne è scattato l’arresto immediato con l’accusa di istigazione alla corruzione, mentre il giovane ha rimediato una denuncia a piede libero.

A conclusione degli accertamenti è stata sequestrata anche la Toyota Yaris perché senza copertura assicurativa.