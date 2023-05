Stasera in tv: in onda “I Guardiani della Galassia 2” e “No time to die”

Nessuna voglia di recarsi presso un cinema Catania a causa del maltempo? Per fortuna anche il palinsesto offre diversi film da guardare stasera in tv. Ecco quali.

Cinema Catania difficili da raggiungere con il meteo avverso di oggi? Di seguito i consigli della redazione di LiveUnict su cosa guardare stasera in tv direttamente dalla televisione della propria casa.

Vivere non è un gioco da ragazzi [Rai 1, 21.30]: Il primo episodio della nuova serie tv firmata Rai parla di Lele, 17enne di Bologna che, per procurarsi i soldi per andare alle serate e farsi notare da Serena (la ragazza di cui è innamorato) inizia a spacciare droga. Una sera vende una pasticca al suo amico Mirco, il quale viene trovato morto il giorno dopo, proprio a causa della droga. Per Lele, così, inizia un calvario di sensi di colpa.

I Guardiani della Galassia 2 [Italia 1, 21.20]: Peter, Gamora e Drax si dirigono verso il pianeta di Ego, dove incontrano Mantis, un’aliena dai poteri empatici.

No time to die [Tv 8, 21.30]: James Bond è ormai alla fine della sua carriera e, dunque, decide di ritirarsi nella sua casa in Giamaica. Quando finalmente penserà di aver trovato la serenità interiore, però, dovrà rimettersi a lavorare per occuparsi del caso di un pericoloso criminale.

Un’estate a Parigi [Rai Premium, 21.20]: Klara è un’infermiera e con il suo fidanzato Jorg, uno stimato chirurgo, ha deciso di trascorrere un weekend romantico a Parigi. Questo, però, si conclude con la separazione dei due. Tuttavia, prima di tornare a casa, Klara fa la conoscenza dell’affascinante Phillippe, che decide di assumerla come assistente della madre, reduce da un intervento.