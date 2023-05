Ficarra e Picone tornano a girare a Catania: previste 8 settimane di riprese

Ficarra e Picone tornano a Catania per girare un nuovo film: sono previste 8 settimane di riprese in centro città.

Dopo il film “La matassa”, Ficarra e Picone tornano a girare a Catania, avvalendosi della collaudata collaborazione del Comune e della sua Film Commission. Sarà infatti il capoluogo etneo ad ospitare a partire da lunedì 22 maggio le riprese della nuova commedia del duo di artisti palermitani.

Catania è sempre più richiesta come set: la macchina organizzativa e la troupe, con tanti professionisti siciliani, sono già al lavoro sia per la serie tv “Vanina Guarrasi”, sia per diversi altri progetti audiovisivi, come documentari, corto e lungometraggi e programmi tv.

Il nuovo film con Salvo Ficarra e Valentino Picone verrà girato per otto settimane con quartier generale nella zona di piazza Santa Maria di Gesù.

Sono diversi i servizi e i siti, a partire dal palazzo della cultura per i casting, che l’Amministrazione ha messo a disposizione. In questo modo, infatti, le immagini di Catania arriveranno anche oltre i confini nazionali, migliorando la città in termini di economia e turismo per tutto il territorio.

In quanto alla storia e al cast, per ora, c’è massima riservatezza.