Stasera in Tv: in onda “La mummia” e “Potere Assoluto”

Cinema Catania troppo lontani? La redazione di LiveUnict vi consiglia diversi film interessanti che sono in programmazione proprio per stasera.

Cinema Catania sono troppo affollati questo venerdì? Di seguito le proposte della redazione di LiveUnict su cosa guardare stasera in tv.

La mummia il ritorno Film [Canale 20, ore 21:04]: Il Re Scorpione, valoroso guerriero, dopo aver stretto un patto con il dio Anubi lo tradisce, venendo così maledetto in eterno. In seguito al suo risveglio, sarà pronto a portare morte e distruzione nel ventesimo secolo. Nel frattempo il solo che può affrontarlo, il sacerdote egizio Imhotep, sta ritornando anch’esso in vita per prepararsi alla battaglia finale. Gli avventurieri Rick ed Evelyn vivono a Londra con il figlio Alex e si troveranno ad essere ancora una volta determinanti in questo scontro tra leggende e divinità egizie.

Resta con me [Rai movie, ore 21:10]: Per gli amanti delle commedie romantiche ecco una storia imperdibile. Vi sono due giovani innamorati Tami e Richard. I due sognano una vita di avventure insieme. Dopo aver deciso di fare un viaggio, salpano da Tahiti con il bel tempo, ma dopo pochi giorni, nel bel mezzo dell’Oceano Pacifico, incorrono in un uragano terrificante. La loro sarà una lotta per la sopravvivenza.

Supereroe per caso [Canale 27, ore 21:10]: Una commedia francese leggera e divertente. Cedric sogna di fare l’attore, ma riesce solo a trovare piccoli ruoli in spot pubblicitari. Ad un certo punto riesce ad ottenere un ruolo in un film di supereroi, “Bad Man”. Questa potrebbe essere la sua occasione. Succede però che Cedric subisce un incidente al seguito del quale si ritrova senza memoria e convinto di essere il supereroe del suo film. Il finale è tutto da vedere!

Potere assoluto [Iris, ore 21:00]: Un thriller coinvolgente con la regia di Clint Eastwood. Il presidente degli Stati Uniti, dopo aver sedotto la moglie del suo migliore amico, le procura violenza fisica. Le guardie del corpo uccidono la donna, che in realtà si sta solo difendendo. Vi è un testimone, Luther Whitney, professionista del furto, che assiste al fattaccio e fugge. Comincia così la caccia al ladro.