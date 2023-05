Stasera in TV: “Europa League Juve Vs Siviglia” e “Eurovision Song Contest 2023”

Cinema Catania troppo difficili da raggiungere? Nessuna paura, la redazione di LiveuniCT vi consiglia film e programmi da non perdere stasera in TV.

Calcio – UEFA Europa League – Juventus vs Siviglia [Rai 1, 20.35]: Gara valevole per la semifinale d’andata dell’Europa League, la Juventus di allegri affronta il Siviglia.

Eurovision Song Contest 2023 [Rai 2, 21.00]: Dalla Liverpool Arena, Mara Maionchi e Gabriele Corsi presentano la seconda serata dell’Eurovision.

Quasi amici [Canale5, 21.20]: Dopo un tremendo incidente il ricco Philippe ha bisogno di qualcuno che si occupi di lui e decide di assumere Driss, un giovane senegalese appena uscito dal carcere.

Calcio- UEFA Europa League- Roma vs Bayer Leverkusen [TV8, 20.35]: Gara valevole per la semifinale di Europa League, la Roma di Mourinho affronterà i tedeschi del Bayer Leverkusen.