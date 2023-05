Stasera in TV: in onda “Il patriota” e “The Transporter”

Ultimo giorno lavorativo della settimana da dedicare al relax prima del weekend? Ecco i consigli della Redazione di LiveUnict sulla programmazione televisiva di questa sera.

Non odiare [Rai 3, ore 21.45]: Il film racconta la storia di Simone Segre, un chirurgo con un dolore che fa fatica a superare e un padre sopravvissuto alla Shoah. Infatti, ricorda sempre l’omissione di soccorso di una vittima di un pirata della strada con la svastica tatuata sul petto, finché non incontrerà Marica, la giovane figlia della vittima.

The Transporter [Italia Uno, ore 21.20]: Un corriere con un passato da militare porta avanti la sua nuova professione seguendo poche regole. Tuttavia, un giorno ha da trasportare un pacco vivo e dovrà infrangere le sue stesse regole.

L’ultimo dei Templari [Canale 20 Mediaset, ore 21.00]: Mentre la peste nera del XIV secolo devasta l’Europa, un cavaliere ha il compito di scortare una donna accusata di stregoneria e pensata come causa della peste fino ad un monastero. Tuttavia, l’uomo crede nell’innocenza della donna e con i suoi compagni di viaggio cercherà di liberarla dalle accuse.

Il patriota [Warner TV, ore 21.30]: Nella Carolina del Sud nel 1776, l’eroe di guerra Benjamin Martin lascia il campo di battaglia per dedicarsi alla famiglia e all’attività di agricoltura. Quando lo scontro con gli inglesi sembra ormai alle porte, Martin fa di tutto per non entrare in conflitto, ma sarà obbligato quando la sua stessa famiglia sarà minacciata dagli inglesi.