Giornata mondiale del libro: 5 consigli di lettura per la primavera

Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore: ognuno di noi ha delle storie che ci hanno colpito nel profondo. Ecco 5 consigli di lettura per la primavera 2023.

Giornata mondiale del libro: ogni anno, tra le varie giornate internazionali nel calendario ne ricorre anche una che rende felici tutti i lettori appassionati, e anche quelli meno assidui. Infatti, il 23 aprile è la giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, stabilita anche per ricordare tutte le storie che negli anni hanno permesso a tanti di viaggiare, esplorare e innamorarsi solo con il potere delle parole.

Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore

Nata per volontà dell’UNESCO ben 27 anni fa, nel 1996, la “Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore” ha avuto sempre degli obiettivi principali: promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la tutela del copyright. Infatti, i libri e l’atto della lettura sono da sempre degli strumenti di istruzione, formazione e crescita sotto ogni prospettiva. Anche la scelta del 23 aprile non è stata casuale: infatti, si tratta della data in cui morirono tre importanti scrittori, considerati da molti come “pilastri della cultura universale”: si tratta di Miguel de Cervantes, Garciloso de la Vega e William Shakespeare.

Tuttavia, non molti sanno che quest’iniziativa deriva da una tradizione catalana: infatti, sin dal 1926, ogni anno in Catalogna si celebra la “Giornata del libro”. Inizialmente, la data prescelta fu quella del 7 ottobre, in quanto ritenuta corrispondente al giorno di nascita di Cervantes, ma la giornata venne spostata al 23 aprile già nel 1931, giornata dedicata a San Giorgio. Una particolarità tutta spagnola di questa giornata è che, secondo una tradizione medievale, il 23 aprile ogni uomo regali una rosa alla sua donna. Per tale ragione, i librai catalani tendono a regalare una rosa per ogni libro venduto in occasione della Giornata mondiale del libro.

Giornata mondiale del libro 2023: 5 consigli di lettura

Considerando che la giornata mondiale del libro cade in pieno periodo primaverile, quando i fiori iniziano a sbocciare e il bel tempo spinge le persone a trascorrere intere giornate all’aria aperta, quale migliore compagnia di un libro per un pomeriggio rilassante? Ecco 5 consigli di libri di vario genere, da divorare nel corso della primavera 2023.

1. L’Antologia di Spoon River – Edgar Lee Masters

Il primo consiglio di lettura è una raccolta di poesie in versi liberi del 1915, per i lettori che preferiscono questo genere alla prosa. La particolarità di questo testo è che coinvolge oltre 200 personaggi, le cui vite sono descritte includendo dettagli sulle lore vite e morti: infatti, si tratta di una raccolta di poesie realizzate sotto forma di epitaffio. Il titolo dell’Antologia prende il nome da Spoon River, il paesino immaginario dove sono ambientate le storie narrate nei versi realizzati da Edgar Lee Masters.

2. La bambina che salvava i libri – Markus Zusak

Per gli amanti della storia e per gli appassionati di cinema, un suggerimento di lettura non può che essere un capolavoro dal quale è stato realizzato il film “Storia di una ladra di libri”. Il romanzo, pubblicato per la prima volta nel 2005, racconta la storia di Liesel, una ragazzina che viveva nella Germania del 1939 in pieno potere nazista, la quale fa di tutto per salvare i libri dai roghi delle forze armate tedesche. Grazie a questo impegno, Liesel imparerà a leggere, e riuscirà ad andare avanti anche quando i tempi si faranno più duri e la sua famiglia nasconderà un ebreo in cantina.

3. Il tempo e l’acqua – Andri Snaer Magnason

Tra le letture per la primavera 2023, non può mancarne una che affronta un grande tema del nostro tempo: i cambiamenti climatici. Vincitore del Premio Terzani 2021, chi ha letto “Il tempo e l’acqua” racconta di quanto sia rimasto colpito da un simile scritto per come l’autore riesce a far comprendere l’avanzamento dei cambiamenti climatici attraverso avvenimenti ricollegati alla propria vita e a quella della sua famiglia. Di conseguenza, attraverso le parole dell’autore, è possibile che una simile lettura possa diventare uno spunto di riflessione per tanti.

4. Quaderni di Serafino Gubbio Operatore – Luigi Pirandello

Grande classico della letteratura italiana del Novecento, il romanzo di Luigi Pirandello affronta i temi di un avanzamento tecnologico che al giorno d’oggi sembra solo preistoria. L’opera racconta la storia di Serafino, un cineoperatore di una casa cinematografica, il quale è abituato a prendere nota delle sue giornate su un diario. Un romanzo sorprendente dallo stile al colpo di scena finale che vale assolutamente la pena di leggere più volte nella vita.

5. Suite Francese – Irène Némirovsky

Romanzo incompiuto della scrittrice Irène Némirovsky, iniziato nel corso degli anni ’40 ma pubblicato solo nel 2004. Infatti, la scrittrice, ebrea, venne deportata ad Auschwitz prima che potesse completare il suo testo. Il romanzo è ambientato nella Francia occupata dai nazisti, e ripercorre diverse storie attraverso i vari personaggi. Tuttavia, una delle storie principali è quella che vede la protagonista, Lucile, cittadina francese, allacciare una passione amorosa con l’ufficiale tedesco Bruno von Falk. Anche in questo caso, dal libro è stato tratto un film che ha avuto moltissimo successo, conquistando il pubblico internazionale.