UNICT – Su Focus TV documentario sulla storia geologica della Sicilia

L' Università di Catania su Focus TV per ripercorrere la storia della geologia in Sicilia. Il documentario è stato realizzato in collaborazione con dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell’ateneo catanese.

L’Università di Catania protagonista di uno ‘speciale’ che il canale tematico di divulgazione scientifica Focus TV, visibile sul canale 35 del digitale terrestre, trasmetterà sabato 22 aprile in prima serata, per celebrare la Giornata Mondiale della Terra. Il documentario condotto dal giornalista e divulgatore scientifico Luigi Bignami, dal titolo “Quando il Mediterraneo si prosciugò…… Una storia geologica”, è stato realizzato interamente in Sicilia, con la collaborazione del prof. Rosolino Cirrincione, docente di Petrologia e Petrografia nel dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali dell’ateneo catanese.

Partendo dall’area di Caltagirone e da altri siti della Sicilia centrale, ricchi di testimonianze geologiche e archeologiche, il programma racconterà con testi e suggestive immagini un evento avvenuto circa 6 milioni di anni fa, quando la Terra si trovò ad affrontare una delle vicende più critiche di tutta la sua storia: l’evaporazione del mare Mediterraneo. Verranno quindi ricostruite le tappe principali che determinarono un fenomeno così catastrofico, che durò all’incirca 660 mila anni, fino al ristabilimento delle condizioni originarie che videro il Mediterraneo tornare a riempirsi d’acqua e riprendere la vita. Proprio nell’Isola, gli eventi geologici collegati all’evaporazione del Mediterraneo andranno, qualche milione di anni dopo, ad intersecarsi con le vicende degli uomini, richiamate e immortalate dal genio letterario di alcuni scrittori siciliani, lungo un percorso che arriva fino alle miniere di zolfo e di sale, che hanno contraddistinto l’economia della regione e la storia stessa della popolazione siciliana.