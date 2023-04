Medicina, Bernini annuncia: “Verso aumento del 30% dei posti per corsi di laurea”

Resta il numero chiuso ma il Governo lavora per ottenere un aumento dei posti per i Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia. Le dichiarazioni del Ministro Bernini.

Tra gli obiettivi perseguiti dal Governo, spiccherebbe l’aumento di posti disponibili per i Corsi di laurea in Medicina. Una volontà, questa, recentemente ribadita da Anna Maria Bernini.

Il Ministro dell’Università e Ricerca è intervenuto sulla questione a margine di una visita alla mostra Rinascimento, organizzata dal sottosegretario alla Cultura e Presidente di Ferrara Arte, Vittorio Sgarbi, a Ferrara.

“La cosa da fare è valutare quali sono i fabbisogni della popolazione, come invecchiamento e demografia – ha dichiarato Anna Maria Bernini – . Lo abbiamo fatto e abbiamo creato un’apertura progressiva e sostenibile che va fino al 30% dei posti“.

Più posti a disposizione, dunque, ma non corsi a numero aperto per far fronte alla carenza di camici bianchi.

“Non è aprendo adesso i corsi di medicina o chirurgia che mettiamo sul mercato nuovi medici – ha precisato il Ministro – , perché saranno pronti tra 5 o 6 anni e specializzati tra 8 o 9 anni”.