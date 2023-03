Test Medicina 2023, ad aprile i primi TOLC-MED: date e argomenti

Test Medicina 2023: la prima sessione per i nuovi TOLC-MED è ormai alle porte. Cosa sapere a riguardo? I dettagli su date, argomenti e punteggi utili ai candidati.

Test Medicina 2023: gli aspiranti camici bianchi non dovranno più attendere il mese di settembre per ambire ad ottenere uno tra i posti messi a disposizione, attualmente 14.787. Le ammissioni, di fatto, saranno centrali già ad aprile, mese in cui partiranno i nuovi TOLC-MED. Cosa sapere a riguardo?

Test Medicina 2023 nel dettaglio

Il test a carattere nazionale per l’accesso ai corsi delle università statali, tanto temuto dai più, da quest’anno cede il posto al test TOLC-MED. Nelle maggior parte dei casi, già a partire dal prossimo 13 aprile, potranno sostenerlo anche gli studenti del quarto anno delle scuole superiori. Questi ultimi, tuttavia, non potranno ambire all’accesso per l’Anno Accademico 2023/24 in quanto, prima, dovranno conseguire il diploma. Tali giovanissimi potranno affrontare i test anche nel 2024 ma tutte le prove, ad ogni modo, varranno per l’accesso alla graduatoria dell’Anno Accademico 2024/25.

L’età dei candidati non rappresenta l’unica novità da tenere a mente. Al test cartaceo fissato per un’unica data si sostituisce una prova computerizzata (in apposite postazioni predisposte dai singoli atenei) che, eventualmente, sarà possibile ripetere.

Cosa aspettarsi nel dettaglio? A ciascuno studente verranno somministrati 50 diversi quesiti, a cui rispondere in un tempo massimo pari a 90 minuti. Di seguito la suddivisione per argomenti nel dettaglio:

7 quiz di comprensione del testo e conoscenze acquisite negli studi, da svolgere in 15 minuti;

15 di biologia, da svolgere in 25 minuti;

15 di chimica e fisica, per cui sono previsti 25 minuti;

e fisica, per cui sono previsti 25 minuti; 13 di matematica e ragionamento, a cui sono riservati 25 minuti.

Test Medicina 2023: le sessioni per il TOLC-MED

Gli aspiranti camici bianchi saranno, inoltre, lieti di sapere che non verrà loro riservata una sola possibilità. Le sessioni previste per lo svolgimento dei TOLC-MED, di fatto, sono ben due. Le seguenti:

prima sessione: dal 13 aprile al 22 aprile 2023 ;

; seconda sessione: dal 15 al 25 luglio 2023.

Ciò significa che i candidati delusi dal punteggio raggiunto (che determinerà la posizione in graduatoria) nel corso della prima sessione potrebbero scegliere di migliorarlo sostenendo una seconda prova in estate.

Dal 31 luglio al 24 agosto, poi, gli interessati potranno fare richiesta per essere inseriti in graduatoria: chi ha optato per due tentativi potrà indicare il punteggio più alto, oltre che la sede d’interesse.

Test Medicina 2023: le università private

Chi ambisce ad accedere a diventare un matricola di uno tra gli atenei privati presenti lungo la Penisola ha, probabilmente, già sostenuto almeno una prova. Si pensi, per esempio, che le sessioni di test volti all’accesso al San Raffaele si sono già chiuse.