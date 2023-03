Meteo Sicilia, weekend di primavera tra sole e temperature in salita: le previsioni

Meteo Sicilia: in arrivo un weekend di piena primavera tra sole e temperature in salita. Ecco le previsioni per le varie città siciliane.

Meteo Sicilia: finalmente è arrivata la primavera, e si farà sentire particolarmente nelle varie città siciliane nel corso del weekend. Infatti, il fine settimana dell’Isola sarà caratterizzato da un tempo prevalentemente stabile ovunque e con temperature relativamente alte per il periodo in corso. Ecco le previsioni meteo Sicilia per il weekend in arrivo.

Meteo Sicilia: le previsioni di venerdì 24 e sabato 25 marzo

Dopo l’arrivo della primavera durante la settimana, le condizioni meteo sono decisamente migliorate in Sicilia. Infatti, già nel corso della giornata odierna il cielo è prevalentemente sereno o poco nuvoloso in tutta l’Isola. In particolare, si segnalano alte temperature a Siracusa e ad Agrigento dove si supereranno i 20 gradi. Persino ad Enna, la temperatura massima raggiungerà quasi i 20 gradi, fermandosi sui 17.

La stessa tendenza di buone condizioni meteo sarà confermata per la giornata di sabato 25 marzo. Infatti, secondo le previsioni, il cielo sarà sereno e senza nuvole ovunque in Sicilia, da Messina ad Agrigento. Inoltre, le temperature massime saranno al di sopra dei 20 gradi in tutte le città principali siciliane, con l’eccezione di Enna e Trapani che si fermeranno a 18 gradi. In particolare, si segnala Siracusa, dove la temperatura massima raggiungerà persino i 26 gradi.

Meteo Sicilia: domenica 26 e lunedì 27 marzo

Per coloro i quali soffriranno il cambio dell’ora previsto tra sabato e domenica 26 marzo, una buona notizia è in arrivo: anche per il settimo giorno della settimana, le condizioni meteo Sicilia saranno particolarmente favorevoli ovunque nell’Isola. Infatti, il sole splenderà su tutte le città principali siciliane e le temperature massime oscilleranno tra i 18 e i 26 gradi, rispettivamente di Enna e Siracusa.

Stessa situazione che si presenterà anche nel corso della giornata di lunedì 27 marzo. Infatti, il sole caratterizzerà l’inizio della nuova settimana siciliana ovunque nell’Isola anche se le temperature inizieranno a scendere gradualmente e si potrebbero verificare forti venti in quasi tutte le città siciliane, in particolare a Palermo.

Meteo Catania: le previsioni del weekend

La città di Catania non fa eccezione e le condizioni meteo della città etnea seguiranno l’andamento delle previsioni del resto della Sicilia per il weekend. Infatti, a partire dalla giornata di oggi, venerdì 24 marzo e fino a lunedì 27 è previsto sole e assenza di nuvole su Catania. Per quanto riguarda le temperature, le massime si manterranno entro i 24 gradi per tutto il weekend, mentre le minime non scenderanno al di sotto degli 11 gradi.

Infine, anche per Catania si segnala la possibilità che forti venti si abbattano sulla città nel corso del weekend e fino all’inizio della settimana, la quale dovrebbe però essere in generale caratterizzata dal bel tempo.