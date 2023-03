Esame inglese università, esonero con certificazione C1: come fare

Esame inglese università: è possibile essere esonerati se si possiede la certificazione IELTS Cambridge C1. Ecco le informazioni su come fare.

Esame inglese università: per molti studenti è spesso un ostacolo e un motivo di disperazione. Tuttavia, non tutti sono a conoscenza del fatto che è possibile essere esonerati dall’esame inglese all’università. Ma quando è possibile effettuare l’esonero? Ecco le informazioni su come fare.

Esame inglese università: come funziona e livelli

Tra i vari esami presenti nei piani di studio universitari è spesso previsto l’accertamento della conoscenza della lingua inglese. Infatti, che si studi Lingue o si sia iscritti ad altre tipologie di corsi universitari, la conoscenza di una lingua straniera, e dell’inglese in particolare, è ormai una necessità per accedere al mondo del lavoro.

Per questo motivo, l’esame di inglese all’università è sempre più presente nei piani di studio per quasi tutti i corsi di laurea: ciò che può variare è il livello di conoscenza richiesto. Infatti, secondo il QCER, vale a dire il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, la conoscenza di una lingua straniera può andare da un livello A1 ad un C2. In particolare, nel primo caso si tratterà di un livello di conoscenza da principiante, mentre il livello C2 prevede una padronanza della lingua paragonabile a quella di una persona madrelingua.

Esame inglese università: come ottenere l’esonero

Come anticipato in apertura, in alcune situazioni è possibile che sia previsto l’esonero dall’esame di inglese all’università. Uno dei casi tra i più comuni è quello che può essere adottato da chi possiede delle certificazioni linguistiche. Queste ultime sono dei veri e propri certificati riconosciuti dal MIM, Ministero dell’Istruzione e del Merito, e dal MUR, Ministero dell’Università e della Ricerca, che attestano la conoscenza di una lingua ad un determinato livello compreso tra A1 e C2.

Nel campo universitario, il possesso di una certificazione linguistica si può dimostrare particolarmente utile perché in molti casi permetterebbe l’esonero dall’esame di lingua. Tuttavia, si suggerisce sempre di verificare la procedura prevista dall’ateneo al quale si è iscritti, in modo da verificare l’attuabilità della richiesta di esonero.

Certificazione Inglese C1: come ottenerla

L’utilità delle certificazioni linguistiche è innegabile anche al di là del campo universitario. Infatti, trattandosi di documenti certificati, essi sono spesso spendibili anche nel campo lavorativo e per ottenere maggiore punteggio nei concorsi. Dunque, la scelta di ottenere una certificazione, oltre a permettere l’esonero dall’esame inglese università si può dimostrare un investimento per il futuro.

Ma come fare ad ottenere una certificazione linguistica? Esistono diversi enti ai quali ci si può rivolgere: rimane tuttavia fondamentale accertarsi che le certificazioni ottenute siano formalmente riconosciute. Un esempio è quello di Edusogno: inserita da Forbes U30 tra le 5 aziende più rilevanti nel settore Education in Italia nel 2020, il suo team è costituito da giovani talenti provenienti da 5 nazioni diverse, con un founding team tutto italiano, composto da Domenico Campanaro, Filippo Licordari e Luigi Campanaro, formati in alcune tra le più prestigiose università del mondo quali Oxford, MIT e Cambridge.

Certificazione Inglese C1 in 3 mesi: l’offerta Edusogno

Edusogno ha creato un acceleratore di Inglese che permette ai suoi utenti di raggiungere la certificazione C1 IELTS Cambridge in soli 3 mesi. Infatti, l’offerta prevede un rimborso completo del costo in caso di non raggiungimento del livello C1. Il corso di lingua è costituito da lezioni live con dei tutor madrelingua certificati e da un simulatore di prove di esame che garantisce una percentuale di superamento del livello C1 dell’87%.

Inoltre, Edusogno offre anche percorsi di livello base tramite il quale i suoi utenti possono migliorare il loro livello di conversazione, pronuncia e grammatica tramite incontri personalizzati rispetto al loro livello di partenza.

Se sei interessato, non ti resta che provare: i tutor di Edusogno sono disponibili a valutare gratuitamente il tuo livello di Inglese di partenza e a spiegarti come raggiungere la certificazione C1 nel minor tempo possibile.