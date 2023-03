A Catania il “Museo virtuale della Musica BellinInRete”: inaugurazione alle porte

L'inaugurazione arriva a conclusione dei lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'intero polo museale dedicato al Cigno catanese.

Fra appena qualche ora, a Catania, si terrà l’inaugurazione del Museo virtuale della Musica BellinInRete, fissata per le ore 10:30 di domani (giovedì 23 marzo) presso il Palazzo Gravina Cruyllas di piazza San Francesco. Il “taglio del nastro” arriva a conclusione dei lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’intero polo museale dedicato al Cigno catanese.

Interverranno il Commissario straordinario del Comune, Piero Mattei, il presidente del Consiglio comunale Sebastiano Anastasi, i dirigenti comunali dei settori di riferimento e i rappresentanti degli enti coinvolti nell’iniziativa, a partire da Università e Cnr. Parteciperanno anche l’Arcivescovado, il Teatro Massimo Bellini, la Sovrintendenza dei Beni culturali e architettonici, il Conservatorio Bellini, il teatro Stabile, diverse autorità civili, militari e religiose cittadine.

Il progetto multimediale Bellini è stato finanziato con i fondi del Patto per Catania, per circa un milione di euro, e realizzato sulla base di un accordo stipulato negli anni scorsi dal Comune con l’Università degli studi di Catania (Dipartimento di Scienze Umanistiche) e con l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR-Catania.

Il piano multidisciplinare, che ha visto come responsabile scientifico Maria Rosa De Luca dell’Università di Catania, mira a migliorare la fruizione e la valorizzazione della Casa Natale del Maestro Vincenzo Bellini e del museo a lui dedicato, attraverso la tecnologia e la creatività: da un lato con la digitalizzazione e la fruizione via web del patrimonio documentale e musicale del compositore, dall’altro con uno spazio virtuale e immersivo in linea con le nuove concezioni di allestimento dei musei.