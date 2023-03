Stasera in TV: in onda “Buongiorno mamma” e “Un conto da regolare”

Niente voglia di uscire da casa per recarsi presso un cinema Catania? Nessun problema, ecco i consigli della redazione di LiveUnict su cosa guardare stasera in TV.

Questa sera non sarà necessario dover uscire da casa per recarsi presso un cinema Catania. Ci pensa la redazione di LiveUnict a proporvi per questo venerdì sera ottimi programmi da guardare sul piccolo schermo.

Buongiorno mamma [Canale 5, ore 21.22]: la serie più amata del momento racconta la storia di Sole e di come questa ragazza cerchi di capire cosa sia successo a sua madre biologica.

Un conto da regolare [Rai4, ore 21.20]: Il film racconta la storia di Frank (interpretato da Nicolas Cage), un criminale malato terminale che viene rilasciato dalla prigione in cui era detenuto dopo 19 anni per un crimine che non ha mai commesso. Cercherà vendetta, dopo essere stato tradito da quelli che considerava degli amici.

L’esorcista 2: l’eretico [WBtv, ore 21.00]: Per tutti gli amanti dell’horror stasera verrà trasmessa la storia di Regan, protagonista del primo Esorcista. Quest’ultima è stata posseduta attraverso una macchina per l’ipnosi del dottor Tuskin. Sarà Padre Lamont ad indagare sulla possessione di Regan.

The Wedding Date – L’amore ha il suo prezzo [Canale 27, ore 21.10]: Tutti gli eterni romantici questa sera potranno godere della storia di Kate Ellis e dell’amore che nascerà tra lei e il suo accompagnatore di professione Nik.