Stasera in TV: in onda “Wonder Woman” e “I morti non muoiono”

Cinema Catania difficili da raggiungere? Non c'è nulla da temere, la redazione di LiveUniCT è qui a consigliarvi tutto il miglior intrattenimento di questo giovedì sera.

Wonder Woman [Italia Uno, ore 21:20]: Diana, regina delle amazzoni ed importante guerriera, affronta al fianco di Steve Trevor, pilota americano, l’esercito tedesco. Film pluripremiato ed inserito tra i migliori film del 2017 secondo l’American Institute Film.

Poliziotto in prova [TwentySeven, ore 21:10]: Un maestro di seconda elementare deve sopravvivere alla convivenza forzata con il fratello della fidanzata, in particolare si tratta di un poliziotto che non approva il fidanzamento. Per questo motivo il suo unico scopo è quello di farlo scappare, mettendo a dura prova la sua pazienza.

I morti non muoiono [Italia Due, ore 21:15]: Un horror ambientato in una tranquilla città in cui però accadono fatti molto strani: comportamenti insoliti di diversi animali, la luna splende grande e bassa nel cielo e le ore di luce del giorno diventano sempre più imprevedibili. Ma questo è solo l’inizio. A condire il tutto in maniera eccezionale si aggiunge un cast stellare: Adam Driver, Bill Murray, Tilda Swinton, Chloe Sevigny e Steve Buscemi.

Nati stanchi [Nove, ore 21:25]: Il primo film di Ficarra e Picone racconta la storia di Salvo e Valentino, due giovani disoccupati siciliani mantenuti dai genitori. Tuttavia la loro vita da mantenuti termina quando vincono un concorso di lavoro a Milano.