Stasera in TV: in onda “Mare fuori 3” e “Vizi di famiglia”

Impossibilitati a raggiungere i cinema Catania? Nessun problema: ecco i consigli della Redazione di LiveUniCT sul palinsesto televisivo di questo mercoledì sera.

Mare Fuori 3, le fasi dell’amore [Rai 2, ore 21.20]: Tornano le tanto amate vicende dei ragazzi di “Mare Fuori”, protagonisti di una serie che racconta la vita dei ragazzi di un carcere minorile. In questa puntata Pino prova a riappacificarsi con Kubra, cercando di superare la sua folla gelosia. Carmela invece è sempre più in ansia per la scomparsa del marito, Edoardo, mentre il comandante, Massimo, avendo capito la vicenda, lo ricerca disperatamente.

Vizi di Famiglia [La5 , ore 21.10]: imperdibile commedia del 2005 con Jennifer Aniston e Kevin Costner. Sarah Huttinger, giornalista del New York Times che si occupa di necrologi, ha accettato di sposare il suo fidanzato Jeff. Nonostante abbia subito accettato non è convinta della scelta fatta. Solo quando conoscerà miliardario Beau Burroughs tutto sarà più chiaro.

Safe House- Nessuno è al sicuro [Canale 6, ore 21.20]: Questo film, accattivante per gli amanti dell’azione, vede in scena protagonisti dal calibro di Ryan Reynolds e Denzel Washington. Tobin Frost è un ex agente dell’Intelligence, ha tradito il governo americano per vendere dei segreti militari in suo possesso al miglior offerente. Frost, catturato e pentito, ha promesso la rivelazione di un segreto in cambio di protezione e per questo viene trasferito in una casa protetta che si trova a Cape Town, in Sud Africa. Riescono però a trovarlo e Frost si ritrova costretto a scappare in compagnia dell’agente Matt Weston, sua guardia.

Doppia Colpa [Rai 4, ore 21.20]: Per gli appassionati del genere, non è possibile perdere questo thriller del 2018 con Pierce Brosnan e Guy Pearce. Un noto professore prova a dimostrare la sua innocenza dopo essere stato accusato della scomparsa di una studentessa. Riuscirà a difendersi dalle accuse?