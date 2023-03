Meteo Sicilia: previste temperature primaverili per il weekend

Meteo Sicilia: per il weekend dal 17 al 19 marzo, si prospetta un clima primaverile in tutte le città dell'Isola. Di seguito i dettagli sulle temperature previste.

Meteo Sicilia: questo weekend in Sicilia sono previste temperature primaverili e cielo sereno. Le giornate di questo fine settimana saranno caratterizzate da sole in tutte le province siciliane, anche se alcuni comuni prevedono delle temperature molto basse che variano dai -2 ai 4 gradi. Ecco le previsioni del weekend dal 17 al 20 marzo.

Le previsioni per venerdì 17 e sabato 18

Le giornate di venerdì 17 e di sabato 18 marzo saranno abbastanza soleggiate, non sono previste piogge o forti venti. Le temperature meteo Sicilia saranno variegate in tutta l’isola: in provincia di Enna, venerdì e sabato le temperature minime registrate sono molto basse, si parla infatti di -2 gradi, ma nonostante ciò le giornate si riscalderanno prevedendo le temperature massime arrivare fino a 15 gradi.

Nelle province di Palermo, Trapani e Messina si registrano invece temperature minime più alte che oscillano tra i 9 e i 10 gradi. In generale l’intera isola sono previste per questi due giorni temperature massime che variano dai 14 ai 19 gradi.

Meteo Sicilia: previsioni per domenica 19 e lunedì 20

La giornata di domenica 19 marzo sarà una molto soleggiata in tutta l’Isola. Non sono previsti particolari venti o piogge, il sole splenderà in tutte le città siciliane. Le temperature minime più basse si registrano nella provincia di Enna, in cui è registrato 1 grado per le minime, nelle provincie di Ragusa e Caltanissetta che registrano temperature minime di 2 gradi e nella provincia di Siracusa che registra invece temperature minime di 5 gradi.

Anche per domenica è previsto un generale alzamento delle temperature durante la giornata che registra massime di 19 gradi nelle provincie di Catania, Palermo e Siracusa.

La situazione cambierà lunedì 20, quando la giornata sarà nuvolosa in tutte le provincie siciliane. Nonostante ciò le temperature resteranno comunque abbastanza elevate, vengono registrate massime di 18 gradi nelle province di Agrigento e Palermo.

Meteo Catania: previsioni del weekend

Nella provincia di Catania è previsto un weekend abbastanza soleggiato. Si registrano temperature abbastanza alte che in generale variano dai 6 agli otto gradi per le minime e dai 17 ai 19 per le massime.

La giornata di lunedì sarà invece una giornata nuvolosa che registra però temperature minime di 8 gradi e temperature massime di 16 gradi.