Tú Sí Que Vales, a marzo casting a Catania: data e come iscriversi

Alle porte il casting, a Catania, per il noto talent show: come partecipare.

Molti conoscono Tú Sí Que Vales, talent show in onda su Canale 5 ma non tutti sanno che, il prossimo 28 marzo, Catania ospiterà i casting per la nuova edizione. Risulta ancora possibile iscriversi, dunque partecipare.

Casting Tú Sí Que Vales: il calendario

Le selezioni per il noto programma non si terranno soltanto nel capoluogo etneo. Le altre date per i casting indicate anche sul sito WittyTv sono le seguenti:

Napoli: 15 marzo 2023;

Bologna: 12 aprile 2023.

Casting Tú Sí Que Vales: come partecipare?

Chi crede di avere un talento ed ha seguito le scorse edizioni (in cui hanno vestito i panni dei giudici anche Maria De Filippi e Gerry Scotti) può ambire a partecipare alla nuova edizione. Come?

Chiunque fosse interessato è tenuto ad accedere al sito WittyTv e ad iscriversi compilando l’apposito modulo.

Si esplicita che vengono richiesti, tra il resto, il codice fiscale ed una foto. Occorrerà, inoltre, caricare un video (frontale e ben visibile). La performance di chi canta dovrà essere obbligatoriamente dal vivo.